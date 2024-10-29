بهدف "الأحمد".. التعاون يُقصي النصر من كأس الملك

أقصى فريق التعاون الأول لكرة القدم مستضيفه النصر من بطولة كأس الملك بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بقيادة الحكم السلوفيني "رادا أوبرينو فيتش".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفَيْن، وكان دفاع التعاون متماسكًا ومتفانيًا في إفساد محاولات قائد النصر النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، وزميله "تاليسكا"، حتى الدقيقة الـ40.
كما تألق مدافع النصر "محمد سيماكان" في إبعاد كرة تعاونية خطرة في الدقيقة الـ42.
وفي الشوط الثاني احرز التعاون هدف التقدم في الدقيقة 71 عن طريق رأسية وليد الأحمد، بعد أن استفاد من ركلة الزاوية .
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع (90+6) أضاع "رونالدو" ركلة جزاء للنصر.
بتلك النتيجة ودع النصر بطولة كأس الملك، وتذوق الخسارة الأولى مع مدربه الجديد " بيولي" .