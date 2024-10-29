بهدف "الأحمد".. التعاون يُقصي النصر من كأس الملك

أقصى فريق التعاون الأول لكرة القدم مستضيفه النصر من بطولة كأس الملك بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بقيادة الحكم السلوفيني "رادا أوبرينو فيتش".