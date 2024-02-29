بعد عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.. "الانضباط": تصرّف "رونالدو" إثارة للجمهور وليس إساءة

وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها التي نجا منها كريستيانو، والتي تتضاعف فيها العقوبة، على أن أي شخص يقوم بالإساءة للجمهور بالفعل أو القول أو الإشارة، خلال أي مباراة؛ يتم إيقافه مباراتين ويعاقب بغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال.