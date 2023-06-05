رياضة

"عبدالعزيز بن تركي" يعلن طرح 4 أندية للاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة

كشف عن تحويل 4 أندية إلى الخصخصة.. خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في جدة
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قبل قليل، في المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الرياضة الآن في ملعب الجوهرة بجدة عن طرح أربعة أندية هي الاتحاد والهلال والأهلي والنصر للاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة.

كما أعلن الفيصل عن تحويل أربعة أندية إلى الخصخصة، وهي نادي القادسية إلى شركة أرامكو ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية ونادي العلا إلى الهيىة الملكية بالعلا ونادي الصقور إلى نيوم.

وبين الفيصل أن مشروع استثمار وتخصيص الأندية بالمملكة العربية السعودية يهدف إلى خلق فرص نوعية للاستثمار ورفع مستوى الوعي الرياضي وتعزيز تنافسية للأندية.

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