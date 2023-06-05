"عبدالعزيز بن تركي" يعلن طرح 4 أندية للاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة

كما أعلن الفيصل عن تحويل أربعة أندية إلى الخصخصة، وهي نادي القادسية إلى شركة أرامكو ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية ونادي العلا إلى الهيىة الملكية بالعلا ونادي الصقور إلى نيوم.