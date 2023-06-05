"عبدالعزيز بن تركي" يعلن طرح 4 أندية للاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قبل قليل، في المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الرياضة الآن في ملعب الجوهرة بجدة عن طرح أربعة أندية هي الاتحاد والهلال والأهلي والنصر للاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة.
كما أعلن الفيصل عن تحويل أربعة أندية إلى الخصخصة، وهي نادي القادسية إلى شركة أرامكو ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية ونادي العلا إلى الهيىة الملكية بالعلا ونادي الصقور إلى نيوم.
وبين الفيصل أن مشروع استثمار وتخصيص الأندية بالمملكة العربية السعودية يهدف إلى خلق فرص نوعية للاستثمار ورفع مستوى الوعي الرياضي وتعزيز تنافسية للأندية.