العارضة تنقذ الهلال من مصيدة الرائد.. والتعادل يحسم المواجهة

لحق فريق الرائد الأول لكرة القدم بالتعادل أمام ضيفه الهلال1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في لقاء مقدم من الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.