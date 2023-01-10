العارضة تنقذ الهلال من مصيدة الرائد.. والتعادل يحسم المواجهة

لحق فريق الرائد الأول لكرة القدم بالتعادل أمام ضيفه الهلال1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في لقاء مقدم من الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول بادر الرائد بالتسديد عن طريق "اليكسندر ماتريتا" في الدقيقة الثالثة، لكن يقظة حارس الأزرق عبدالله المعيوف كانت حاضرة في التصدي للكرة.
كما جاءت محاولة الهلال الأولى عن طريق تسديدة سالم الدوسري عند الدقيقة الثامنة، لكن حارس مرمى الرائد أحمد الرحيلي تألق في تحويل الكرة إلى ركلة زاوية.
وفي الدقيقة 24 أحرز حمد اليامي هدف الهلال الأول ( أول أهداف مع الأزرق ) من خلال تسديدة قوية من داخل الصندوق.
وفي الشوط الثاني أضاع " جوكوفيتش" فرصة التعديل للرائد، بعد أن طوح بكرة عند الدقيقة 55 من فوق مرمى الأزرق.
لكن رأسية يحيى سنبل، جاءت بالخبر السعيد للأحمر، بعد تعديل النتيجة لفريقه الرائد عند الدقيقة 76 بعد مرتدة سريعة.
وعند الدقيقة 81 تكفلت عارضة الهلال بالتصدي لتسديدة " فوزير ".
وأضاع " البليهي" فرصة تعزيز النتيجة لفريقه الهلال عند الدقيقة 90.
بتلك النتيجة قفز الهلال للمركز الثالث (26 نقطة ، وحل الرائد عاشراً ( 16 نقطة).