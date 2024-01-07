"جاكوبس" يكشف عن موقف الاتفاق من مغادرة "هندرسون" والعودة للدوري الإنجليزي

وقال "بن جاكوبس" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "موقف الاتفاق هو أن جوردان هندرسون ليس للبيع أو الإعارة في يناير؛ مؤكدًا أن اللاعب لم يتقدم بأي طلب للرحيل".