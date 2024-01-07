"جاكوبس" يكشف عن موقف الاتفاق من مغادرة "هندرسون" والعودة للدوري الإنجليزي

أوضح الصحفي "بن جاكوبس" موقف مسؤولي الاتفاق من الأخبار المتداولة عن رغبة الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب الفريق في العودة إلى الدوري الإنجليزي.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت أن هندرسون يدرس مغادرة الاتفاق، وأنه سيفكر بجدية في أي عروض يتلقاها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال "بن جاكوبس" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "موقف الاتفاق هو أن جوردان هندرسون ليس للبيع أو الإعارة في يناير؛ مؤكدًا أن اللاعب لم يتقدم بأي طلب للرحيل".
وأضاف: "إذا أراد اللاعب ذلك؛ فإن الاتفاق لن يقبل سوى عرض فلكي يجعلهم يستفيدون بشكل كبير من الأموال المستثمرة في توقيعه".
وأشار "جاكوبس" إلى أن نادي الاتفاق حاليًا يقوم ببناء فريقه حول هندرسون؛ لذا لا يخطط مسؤولو الفريق لخسارته، وإذا تلقى النادي السعودي أي طلبات لضم اللاعب في شهر يناير؛ فلن تكون المفاوضات سهلة".
وانضم جوردان هندرسون إلى صفوف نادي الاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.