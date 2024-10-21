بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم.. ختام المرحلة 6 من برنامج FIFA للمدارس

اختتمت المرحلة السادسة من برنامج FIFA للمدارس للبنين والبنات لاكتشاف المواهب في الأحساء، والذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم، وذلك على مدى يومين بمشاركة 127 طالباً و85 طالبة، و32معلماً و31 معلمة، و19 مدربين و9 مدربات.
وشهد اليوم الأول من البرنامج محاضرات نظرية وورش عمل للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج، وذلك لشرح آلية عمل البرنامج، فيما شهد اليوم الثاني تدريبات ميدانية للطلاب والطالبات، حيث تم تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريبية، كما تم توزيع اللاعبين واللاعبات على شكل مجموعات لأداء التمارين بقيادة المعلمين والمعلمات.
من جهته قدم المسؤول الفني في إدارة البراعم خالد الفرحان شكره وتقديره لوزارتي الرياضة والتعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية وإدارة تعليم الأحساء، على اهتمامهم ودعمهم لإنجاح هذا المهرجان، كما قدم شكره للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج.
يُذكر أن برنامج FIFA للمدارس للبنين والبنات أقيم في جدة والرياض والدمام وجازان والمدينة المنورة، على أن تقام المرحلة السابعة في مكة المكرمة.