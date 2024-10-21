بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم.. ختام المرحلة 6 من برنامج FIFA للمدارس

وشهد اليوم الأول من البرنامج محاضرات نظرية وورش عمل للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج، وذلك لشرح آلية عمل البرنامج، فيما شهد اليوم الثاني تدريبات ميدانية للطلاب والطالبات، حيث تم تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريبية، كما تم توزيع اللاعبين واللاعبات على شكل مجموعات لأداء التمارين بقيادة المعلمين والمعلمات.