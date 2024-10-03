سيدات "النصر" و"العلا" غدًا في مباراة نهائي طائرة الألعاب السعودية

تأهل فريقا النصر والعلا إلى نهائي كرة الطائرة للسيدات في دورة الألعاب السعودية الثالثة.
جاء ذلك بعد أن تجاوز النصر نظيره الفيحاء، بثلاثة أشواط دون مقابل (25/20، 25/14، 25/18) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
فيما تخطى فريق العلا، نظيره العنقاء، بثلاثة أشواط نظيفة (25/12، 25/10، 25/14) على ذات الصالة.
ويلتقي النصر والعلا، غدًا الجمعة، الساعة 2 ظهرًا في نهائي المسابقة، وتسبقها عند الساعة 12 ظهرًا، مواجهة الفيحاء والعنقاء لتحديد المركزين الثالث والرابع.