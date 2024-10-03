رياضة

سيدات "النصر" و"العلا" غدًا في مباراة نهائي طائرة الألعاب السعودية

تسبقها مواجهة الفيحاء والعنقاء لتحديد المركزين الثالث والرابع
سيدات "النصر" و"العلا" غدًا في مباراة نهائي طائرة الألعاب السعودية
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تأهل فريقا النصر والعلا إلى نهائي كرة الطائرة للسيدات في دورة الألعاب السعودية الثالثة.

جاء ذلك بعد أن تجاوز النصر نظيره الفيحاء، بثلاثة أشواط دون مقابل (25/20، 25/14، 25/18) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

فيما تخطى فريق العلا، نظيره العنقاء، بثلاثة أشواط نظيفة (25/12، 25/10، 25/14) على ذات الصالة.

ويلتقي النصر والعلا، غدًا الجمعة، الساعة 2 ظهرًا في نهائي المسابقة، وتسبقها عند الساعة 12 ظهرًا، مواجهة الفيحاء والعنقاء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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نهائي كرة الطائرة للسيدات

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