سيدات "النصر" و"العلا" غدًا في مباراة نهائي طائرة الألعاب السعودية

جاء ذلك بعد أن تجاوز النصر نظيره الفيحاء، بثلاثة أشواط دون مقابل (25/20، 25/14، 25/18) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.