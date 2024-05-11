بمشاركة 209 لاعبات.. المبارزة يختتم الموسم الرياضي ببطولة المملكة للسيدات

اختُتمت اليوم منافسات الموسم الرياضي للمبارزة، ببطولة المملكة للسيدات (الجولة الماسية) فوق 14 عامًا وتحت 14 عامًا للأسلحة الثلاثة (ألابيه والسايبر والشيش) التي أقيمت على صالة نادي الرياض، بمشاركة 209 لاعبة.
وتوج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزات بالبطولة، بحضور نائبه محمد بوعلي؛ حيث حققت الحسناء الحماد (الهلال) ذهبية سلاح السيبر فوق 14 عامًا، ونالت زميلتها لين الفوزان (الهلال) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش؛ فيما حصدت فوزية الخيبري (الشباب) ذهبية سلاح ألابيه.
وفي منافسات تحت 14 عامًا، حصدت آيات الأدهم (النهضة) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وانتزعت زينب آل مطر (الهدى) ذهبية سلاح السيبر؛ فيما نالت زميلتها وتين الطوخي (الهدى) ذهبية سلاح ألابيه.