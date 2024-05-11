بمشاركة 209 لاعبات.. المبارزة يختتم الموسم الرياضي ببطولة المملكة للسيدات

اختُتمت اليوم منافسات الموسم الرياضي للمبارزة، ببطولة المملكة للسيدات (الجولة الماسية) فوق 14 عامًا وتحت 14 عامًا للأسلحة الثلاثة (ألابيه والسايبر والشيش) التي أقيمت على صالة نادي الرياض، بمشاركة 209 لاعبة.