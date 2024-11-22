لوران بلان مدرب الاتحاد: هناك مجموعة من اللاعبين غير جاهزين للقاء الفتح

وتابع: "دانيلو بريرا حضر للمشاركة مع الفريق بشكل سريع، وشُفي من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الهلال، وفي المباراة المقبلة هناك فرصة كبيرة لتواجده ضمن القائمة الأساسية".