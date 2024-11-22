لوران بلان مدرب الاتحاد: هناك مجموعة من اللاعبين غير جاهزين للقاء الفتح

قال الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد: "هناك مجموعة من اللاعبين لم يصلوا بعد للجاهزية الكاملة للمشاركة في لقاء الفتح، ومن خلال الحصة التدريبية التي ستقام غداً سنتعرف على القائمة النهائية.
وجاء حديث لوران بلان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد مع الفتح، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة دوري المحترفين السعودي.
وأضاف:" سعيد جداً بما يقدمه اللاعبان مروان الصحفي وفيصل الغامدي نظراً لصعوبة التجربة قياساً بصغر سنهما، وقد شاهدت جميع مباريات بيرشكوت وكلا اللاعبين مميزان هناك، وأتمنى لهما تقديم المزيد والتوفيق".
وتابع: "دانيلو بريرا حضر للمشاركة مع الفريق بشكل سريع، وشُفي من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الهلال، وفي المباراة المقبلة هناك فرصة كبيرة لتواجده ضمن القائمة الأساسية".
وختم حديثه بالقول :"نتحدث كثيراً مع اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية ومستمرة في المباريـات، وطلبت منهم المثابرة والاجتهاد والتركيز على الفرص التي تمنح لهم.
ويواجه الاتحاد وصيف جدول الترتيب بـ27 نقطة، ضيفه الفتح متذيل جدول الترتيب بـ5 نقاط، يوم الأحد القادم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.