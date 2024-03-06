"خيسوس" و" تاليسكا" و بونو و العبسي.. الأفضل في شهر فبراير

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي عن شهر فبراير من عام 2024 عن الجولات (20-21-22).
وحقق لاعب النصر "تاليسكا" جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، فيما فاز مدرب الهلال البرتغالي " خيسوس" بجائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي للمحترفين لشهر فبراير، للمرة الرابعة على التوالي.
وتوج حارس الهلال المغربي ياسين بونو، بجائزة أفضل حارس لشهر فبراير، حيث تعد هذه المرة الثالثة التي يفوز بها بالجائزة، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى حارس الشباب محمد العبسي.
الجدير بالذكر أن هذا الموسم تم إضافة معيار جديد لاختيار الفائزين بالجوائز الشهرية يتعلق بالتصويت الجماهيري لينال بضع نقاط من عملية تحديد الفائز.