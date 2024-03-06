"خيسوس" و" تاليسكا" و بونو و العبسي.. الأفضل في شهر فبراير

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي عن شهر فبراير من عام 2024 عن الجولات (20-21-22).