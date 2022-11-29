الاتفاق يكشف طبيعة إصابة الكويكبي.. والفريق يعاود الركض غدًا

وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد منح لاعبي الفريق راحة اليوم الثلاثاء، بعد 8 أيام عمل بتدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، تخلّلها خوض مباراة ودية مع التعاون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، فيما اعتذر الرائد من خوض الودية الثانية، ومن المقرَّر أن يختتم الفريق ودّيّات معسكر أبوظبي بمواجهة الوحدة الإماراتي يوم 1 ديسمبر المقبل.