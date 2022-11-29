الاتفاق يكشف طبيعة إصابة الكويكبي.. والفريق يعاود الركض غدًا

كشفت الفحوصات الطبية تعرُّض قائد فريق الاتفاق محمد الكويكبي لإصابةٍ في العضلة الخلفية، وهي عبارة عن تمدُّد فيها سيحتاج من 10 إلى 15 يومًا قبل العودة للتدريبات الجماعية؛ مما يعني أن مشاركته في مباراة ضمك في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين أصبحت موضع شك.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريباته يوم غدٍ الأربعاء، على ملعب أكاديمية سكور في المعسكر الذي يقام في أبوظبي من 21 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية لتحضيرات النواخذة لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2022/ 23.
وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد منح لاعبي الفريق راحة اليوم الثلاثاء، بعد 8 أيام عمل بتدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، تخلّلها خوض مباراة ودية مع التعاون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، فيما اعتذر الرائد من خوض الودية الثانية، ومن المقرَّر أن يختتم الفريق ودّيّات معسكر أبوظبي بمواجهة الوحدة الإماراتي يوم 1 ديسمبر المقبل.