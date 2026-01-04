نيوم يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الحزم

حقق فريق نيوم الأول لكرة القدم فوزاً مستحقاً على مضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.