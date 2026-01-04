نيوم يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الحزم

حقق فريق نيوم الأول لكرة القدم فوزاً مستحقاً على مضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني منح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت التقدم لفريق نيوم بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك وذلك في الدقيقة 59.
وضاعف المهاجم الأوروغوياني لوتشيانو رودريغيز تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الثاني من تصويبة قوية ارتطمت بقدم المدافع لتغيير مسارها وتستقر في الشباك عند الدقيقة 88 من مجريات المباراة.
ونجح فريق الحزم بتقليص الفارق بواسطة النجم الجزائري أمير سعيود في الوقت القاتل من علامة الجزاء لكن هذا الهدف لم يكن كافيا ًليمنع وقوع الخسارة السابعة لأبناء الرس.
بهذه النتيجة رفع نيوم رصيده إلى 20 نقطة وضعته في المركز السابع بينما توقف العداد النقطي لفريق الحزم عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.