حتى 2024.. أرسنال يجدد تعاقده مع المصري "النني"

جدّد نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، تعاقده مع النجم المصري محمد النني، حتى يونيو 2024.
وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "محمد البالغ من العمر 30 عامًا يعد عنصرًا بالفريق يحظى بالتقدير ويتمتع بالخبرة، ويعد حاليًا اللاعب الأكثر بقاءً ضمن صفوف الفريق الذي انضمّ له قادمًا من بازل السويسري في يناير 2016".
وتابع النادي: "لاعبنا المصري الدولي شارك في 155 مباراة معنا في كل المسابقات، سجّل ستة أهداف، وصنع عشرة أهداف خلال فترة الأعوام السبعة التي قضاها في النادي".
من جانبه، قال محمد النني: "أنا سعيد للغاية، أعشق هذا النادي وجماهيرنا كثيرًا، وسأقدّم كل ما لدي للمساعدة على أن نكون في أفضل حال ممكن في كل يوم أتواجد فيه هنا".