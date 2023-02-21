حتى 2024.. أرسنال يجدد تعاقده مع المصري "النني"

من جانبه، قال محمد النني: "أنا سعيد للغاية، أعشق هذا النادي وجماهيرنا كثيرًا، وسأقدّم كل ما لدي للمساعدة على أن نكون في أفضل حال ممكن في كل يوم أتواجد فيه هنا".