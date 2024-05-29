"الميركاتو" السعودي ينطلق بـ"نانديز" القادسية.. صائد السمك وفارس الخيل لاعب ذكي وطاقته لا تنتهي

وذكر مراقبون أنه حينما يستعيد الكرة، يتمتع نانديز بالذكاء الكافي لاختيار التمريرة الصحيحة لدفع فريقه للتقدم إلى الأمام، لكنه يشعر بالراحة في القيادة للأمام والكرة عند قدميه أيضًا، ولهذا فهو لا يصنّف كصانع ألعاب من النخبة أو هدافًا غزيرًا، لكن ليس من الضروري أن يكون كذلك.