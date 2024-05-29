"الميركاتو" السعودي ينطلق بـ"نانديز" القادسية.. صائد السمك وفارس الخيل لاعب ذكي وطاقته لا تنتهي
بدأ موسم الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي ومعها بدأت الحماسة والترقب بين الجمهور لمعرفة أحدث اللاعبين الذين سينضمون إلى منافسات كبار المحترفين.
وجاءت بداية الميركاتو قوية بعدما أعلن نادي القادسية، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، عن التوقيع مع الأوروجوياني "ناهيتان نانديز" ليكن أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من كالياري الإيطالي.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو لأبرز محطات اللاعب، وعلق عليه: "من صخب الدوري الإيطالي، فارس دوري روشن وصل.. الأوروغوياني فارس لثلاثة مواسم".
وذكر النادي أن عقد اللاعب الأوروغوياني يمتد لمدة ثلاثة أعوام حتى موسم 2027.
حزمة من الطاقة داخل الملعب
بدأ نانديز صاحب الـ 26 عامًا مسيرته الكروية في عام 2014 مع الفريق الكروي الأول بنادي بينارول الأوروجوياني ثم لعب لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال الفترة من 2017 إلى 2019، ثم لعب مع كالياري من عام 2019 إلى 2024.
ويُعرف نانديز بأنه لاعب خط وسط يمكنه أن ينتشر في الملعب بشكل رائع، إلا أنه أيضًا تألق في المراكز الأخرى، حيث لعب في الهجوم وأيضًا كجناح ظهير، مع ثقة مدربيه دائمًا بأن قدرته على التحمل التي لا تنتهي ستجعله خطيرًا في أي مركز.
وتصفه بعض التقارير العالمية بأنه حزمة من الطاقة لأنه ممرر يمكنه تطوير اللعب، وبخاصة أن الجري المستمر هو ما يميزه عن باقي اللاعبين.
وذكر مراقبون أنه حينما يستعيد الكرة، يتمتع نانديز بالذكاء الكافي لاختيار التمريرة الصحيحة لدفع فريقه للتقدم إلى الأمام، لكنه يشعر بالراحة في القيادة للأمام والكرة عند قدميه أيضًا، ولهذا فهو لا يصنّف كصانع ألعاب من النخبة أو هدافًا غزيرًا، لكن ليس من الضروري أن يكون كذلك.
في رسالة عيد ميلاد إلى نانديز في ديسمبر 2020، وصف نادي كالياري أسلوب لعبه بشكل مثالي برسالة جاء فيها: "إنه يركض بمعدل يزيد على 11 كيلومترًا في المباراة الواحدة. منذ صافرة البداية حتى النهاية، لا يتوقف ناهيتان نانديز أبدًا: حركة دائمة، انفجار الأدرينالين الذي يصدم الفريق بأكمله"، وأضاف :"يلعبها بحكمة: التركيز على الكمية والنوعية والتصميم".
إعجاب المثل الأعلى
نشأ نانديز في أمريكا الجنوبية، ومنذ بدايته أعجب بأسلوب أسطورة الأرجنتين بوكا خوان ورومان ريكيلمي، حيث قال ناهيتان في تصريح سابق إنه كان يحلم بتقليد ريكيلمي في بوكا.
كما اعترف لاعب خط الوسط الأسطوري السابق ريكيلمي بإعجابه بنانديز في ناديه القديم فقال : "أراه كلاعب خط وسط، لكن عليك أن تسأله أين يشعر بالراحة"، وأضاف: "لعب بشكل جيد كجناح في ذلك اليوم ولكني أراه كلاعب خط وسط".
مسيرة رائعة توثّقها الأرقام
ومنذ بدايته في عالم كرة القدم، حقّق ناهيتان نانديز العديد من الإنجازات التي تكشفها لغة الأرقام، إذ كانت بدايته الاحترافية خارج الأوروغواي في عام 2017، حينما انضم إلى صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني في صفقة انتقال قدرت بمبلغ 2.5 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، ومثّله لمدة موسمين لعب خلالهما 68 مباراة، وسجل ستة أهداف، وصنع سبعة، وتوج معه بلقبي كأس الأرجنتين والسوبر.
كما شارك نانديز في 55 لقاء دوليًا، وكانت أهم تجاربه في كالياري الإيطالي، وهي التجربة التي امتدت منذ عام 2019 حينما انتقل في صفقة انتقال بلغت 16 مليون يورو.
ومع كالياري، خاض نانديز 165 لقاءً، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع 18، ولم يتوج معه بأي لقب.
السعادة مع الأميرة
وبعيدًا عن ملاعب كرة القدم، يحرص نانديز بين الحين والآخر على نشر الصور التي تجمعه مع طفليه، وغالبًا ما تكون مرفقة برسائل عاطفية مؤثرة.
ويكشف حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام، عن العلاقة الخاصة التي تجمع نانديز مع ابنته ماتيدا، والتي يصفها بأنها "أميرته" ويحرص على تهنئتها في أعياد ميلادها برسائل رائعة أثارت إعجاب الجمهور.
وفي إحدى الرسائل الموجهة إلى ماتيلدا قال نانديز: "عيد ميلاد سعيد الأميرة! اتمنى مخلصًا أن تستمتع بهذا اليوم المميز بالنسبة لك وأن ترافقك تلك الابتسامة إلى الأبد!"، وقال في رسالة أخرى: "أنت فخري وحياتي !!! أجمل ما أعطاني الله !!".
كما يظهر حساب إنستغرام أن اللاعب لديه مجموعة من الهوايات البعيدة عن كرة القدم أبرزها ركوب الخيل، حيث نشر عددًا من الصور التي ظهر فيها ممتطيًا حصانًا بمفرده أو مع أطفاله، كما ظهر وهو يستمتع بصيد السمك واللعب مع كلبه.