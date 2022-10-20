"الظفيري": "وادا" تستأنف قرار تخفيض عقوبة فهد المولد

كشف جراح الظفيري وكيل لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "وادا" قرار تخفيض عقوبة اللاعب في محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، مشيراً أنه إجراء روتيني.
وقال الظفيري في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وصلنا خطاب من محكمة الكاس يفيد باستئناف الوادا (لجنة مكافحة المنشطات الدولية) بخصوص قرار مركز التحكيم بتخفيض عقوبة موكلنا اللاعب فهد المولد".
وأضاف: "هذا إجراء روتيني ومتوقع وسيقوم محامي اللاعب باستكمال الإجراءات القانونية حيث من المتوقع تشكيل الهيئة التحكيمية خلال الأسابيع القادمة".
وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت اللاعب فهد المولد لمدة 18 شهراً اعتباراً من مايو 2022 بعد ثبوت تناوله مادة محظورة، قبل أن يقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي في أغسطس الماضي تخفيض عقوبة اللاعب، والاكتفاء بفترة الثلاثة أشهر التي قضاها موقوفاً بعدما قدم أدلة تثبت اضطراره إلى تناول دواء يحتوي على بعض المواد المحظورة رياضياً لمعاناته من مرض وراثي.