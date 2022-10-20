"الظفيري": "وادا" تستأنف قرار تخفيض عقوبة فهد المولد

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت اللاعب فهد المولد لمدة 18 شهراً اعتباراً من مايو 2022 بعد ثبوت تناوله مادة محظورة، قبل أن يقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي في أغسطس الماضي تخفيض عقوبة اللاعب، والاكتفاء بفترة الثلاثة أشهر التي قضاها موقوفاً بعدما قدم أدلة تثبت اضطراره إلى تناول دواء يحتوي على بعض المواد المحظورة رياضياً لمعاناته من مرض وراثي.