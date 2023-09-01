تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 تنطلق الأسبوع المقبل

تبدأ رحلة 42 منتخبًا من أجل التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 الأسبوع المقبل، والكل يتطلع للانضمام إلى البلد المضيف لمنافسات البطولة العام القادم.
فعلى مدار أسبوع، من 6 إلى 12 سبتمبر، ستُلعب مباريات 11 مجموعة، تسع مجموعات من أربعة منتخبات، ومجموعتين من ثلاثة منتخبات. وستقام تصفيات هذه البطولة بنظام التجمع من جولة واحدة.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ11؛ لتنضم إلى منتخب قطر الذي تأهل تلقائيًّا؛ لكونه يمثل الدولة المضيفة، وذلك في نهائيات النسخة السادسة من البطولة القارية، المقرر إقامة منافساتها خلال الفترة من 15 إبريل حتى 3 مايو 2024.
ثمانية منتخبات (أستراليا، العراق، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية وأوزبكستان) شاركت في كل النسخ حتى الآن، في حين يسعى 19 منتخبًا للمشاركة للمرة الأولى في هذه البطولة في عام 2024.
وتنطلق التصفيات على الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية، حيث يستضيف مجمع تشانغوون لكرة القدم مباريات المجموعة الثانية.
وستواجه ميانمار، التي جاء تأهلها الوحيد من خلال النسخة الافتتاحية عام 2013 عندما كانت تُعرف باسم بطولة آسيا تحت 22 عامًا، قرغيزستان. ولم تتأهل الأخيرة لنهائيات هذه البطولة من قبل.
ثم يستقبل المنتخب الكوري المضيف (البطل في عام 2020 عندما كانت تعرف باسم بطولة آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأخيرة) منتخب قطر. ومن المقرر أن تكون قطر أول دولة تستضيف كأس آسيا تحت 23 عامًا مرتين، وسيتم اعتبار جميع مبارياتها مباريات ودية، ولن يتم احتساب هذه النتائج عند احتساب الترتيب النهائي للمجموعة.
منتخبا الهند وجزر المالديف، اللذان يسعيان للتأهل للمرة الأولى، هما المنتخبان التاليان، وذلك في المجموعة السابعة؛ إذ يتقابل الفريقان على ملعب مجمع داليان الرياضي.
وتبدأ الصين (مستضيفة المجموعة) محاولة للتأهل للمرة الخامسة، ومشوار المنافسة بمواجهة الإمارات، التي وصلت إلى ربع النهائي ثلاث مرات، وذلك على ملعب داليان سويووان الرياضي.
ويتوجه منتخب سنغافورة في رحلة قصيرة إلى فيتنام لخوض مبارياته ضمن المجموعة الثالثة؛ إذ يلتقي اليمن الذي شارك في أول نسختين، وذلك على ملعب فيت تري.
بعد ذلك يخوض منتخب فيتنام المضيف مباراته الأولى على الملعب نفسه أمام منتخب غوام، الذي يشارك في التصفيات لأول مرة.
وفي تايلاند المجاورة تبدأ مباريات المجموعة الثامنة، عندما يلتقي منتخب ماليزيا، الذي يبحث عن تأهل ثانٍ على التوالي، بنغلادش على ملعب تشونبوري. ثم يتقابل منتخب البلد المضيف، الذي كان أفضل إنجاز له الوصول إلى ربع النهائي عام 2020، مع منتخب الفلبين، الذي يسعى للتأهل لأول مرة، وذلك على الملعب نفسه.
وسوف تستضيف أوزبكستان (البطلة في عام 2018 ووصيفة البطولة الأخيرة عام 2022) مباريات التصفيات للمرة الثالثة؛ إذ تستضيف منافسات المجموعة الخامسة في العاصمة طشقند.
وتشهد الجولة الأولى لقاء إيران، التي فشلت في التأهل للنهائيات في النسخة الماضية بفارق الأهداف، مع هونغ كونغ الصين، التي لم تتأهل من قبل، وذلك على ملعب لوكوموتيف.
ثم يبدأ المنتخب الأوزبكي مبارياته بمواجهة أفغانستان على ملعب جار.
وفي المجموعة الحادية عشرة يتنافس الثلاثي تركمانستان وإندونيسيا والصين تايبيه، ويسعى الفريقان الأخيران إلى التأهل للنهائيات لأول مرة لهما.
ويلعب في الجولة الأولى منتخب تركمانستان، الذي وصل في عام 2022 إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، مع الصين تايبيه على ملعب ماناهان في سوراكارتا. ثم يبدأ منتخب البلد المضيف إندونيسيا رحلته بعد ثلاثة أيام في 9 سبتمبر بلقاء منتخب الصين تايبيه على الملعب ذاته.
وبعد انسحاب كوريا الشمالية تكون المجموعة التاسعة ثاني المجموعات التي تضم ثلاثة منتخبات. وسوف تقام مباريات هذه المجموعة في العاصمة الطاجيكية دوشانبي، ويلعب خلالها منتخب أستراليا، الذي حل في المركز الثالث في عام 2020 والرابع في عام 2022، مع منتخب لاوس الذي لم يتأهل للنهائيات من قبل، وذلك على ملعب الجمهورية المركزي.
ويخوض منتخب لاوس مباراته الثانية بعد ثلاثة أيام عندما يواجه منتخب طاجيكستان المضيف، الذي ظهر للمرة الأولى في نهائيات هذه البطولة عام 2022.
وفي المقابل تستضيف السعودية (حاملة اللقب، التي جعلها انتصارها التاريخي في تموز/ يونيو من العام الماضي خامس فائز مختلف باللقب منذ بداية البطولة) مباريات المجموعة العاشرة، وترحب بثلاثة منافسين يتطلعون جميعًا إلى صنع التاريخ من خلال التأهل لأول مرة للنهائيات، هي: كمبوديا ولبنان ومنغوليا.
وتقام جميع المباريات على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها. ويتواجه منتخبا كمبوديا ولبنان أولاً، قبل أن تلتقي السعودية منغوليا.
وفي المجموعة الأولى، التي تقام مبارياتها في الأردن، يبدأ منتخب سوريا، الذي وصل للدور ربع النهائي في نسختَي 2013 و2020، مشوار المنافسة عندما يواجه نظيره العماني، الذي يسعى للعودة بعد أن غاب عن النهائيات في آخر نسختين، وذلك على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وفي وقت متأخر من اليوم نفسه يبدأ منتخب الأردن مسيرته بملاقاة منتخب بروناي دار السلام الساعي إلى التأهل للمرة الأولى في تاريخه للنهائيات.
ومن المقرر أن يواجه منتخب العراق (الفائز بلقب النسخة الأولى عام 2013، وهو أحد منتخبين لم يخسرا مطلقا في خمس نسخ من التصفيات إلى جانب كوريا الجنوبية) نظيره منتخب ماكاو الذي لم يتأهل أبدًا للنهائيات، وذلك على ملعب نادي الكويت الرياضي في مدينة الكويت، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تقام في الكويت.
ويتقابل منتخب الكويت (المضيف)، الذي خرج من دور المجموعات في مشاركتَيه السابقتَين حتى الآن عامَي 2013 و2022، مع تيمور الشرقية في مباراته الافتتاحية في التصفيات، وذلك على ملعب جابر الأحمد الدولي.
وفي المجموعة الرابعة تتطلع البحرين، التي تستضيف التصفيات للمرة الثالثة على التوالي، إلى التأهل للمرة الثانية فقط للنهائيات، وتبدأ مشوارها بمواجهة فلسطين، التي وصلت إلى ربع النهائي في أول ظهور لها في البطولة عام 2018، وذلك على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد.
بعد ذلك تواجه اليابان (بطلة نسخة 2016) نظيرتها باكستان التي تشارك للمرة الثالثة في التصفيات بعد عامَي 2013 و2016، الطامحة في بلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، وذلك على الملعب نفسه.