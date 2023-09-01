تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 تنطلق الأسبوع المقبل

وفي تايلاند المجاورة تبدأ مباريات المجموعة الثامنة، عندما يلتقي منتخب ماليزيا، الذي يبحث عن تأهل ثانٍ على التوالي، بنغلادش على ملعب تشونبوري. ثم يتقابل منتخب البلد المضيف، الذي كان أفضل إنجاز له الوصول إلى ربع النهائي عام 2020، مع منتخب الفلبين، الذي يسعى للتأهل لأول مرة، وذلك على الملعب نفسه.