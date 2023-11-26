بالفيديو: هدف لاعب النصر" رونالدو " في مرمى الأخدود ينافس على الأجمل في الجولة 14 من دوري روشن

وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة ، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الرابعة عشرة من الموسم الجديد ، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" .