بالفيديو: هدف لاعب النصر" رونالدو " في مرمى الأخدود ينافس على الأجمل في الجولة 14 من دوري روشن

كشفت رابطة دوري المحترفين ، اليوم الأحد ، عن قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الـ 14 من مسابقة دوري روشن السعودي .
وأعلنت اللجنة الفنية في الرابطة ، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الرابعة عشرة من الموسم الجديد ، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" .
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين ، على الهدف الثاني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمرمى الأخدود ، علماً أن قائد النصر سجل هدفين من أهداف فوز فريقه الثلاثة في المباراة.
وخطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء بهدف خيالي، سجله من مسافة حوالي 30 ياردة ، من خلال كرة "لوب" من فوق الجميع استقرت في الشباك .
كما اختارت اللجنة أيضاً هدف متوسط ميدان فريق الهلال محمد كنو أمام الحزم، والذي سجله من قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة .
كما دخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الهولندي فيرجل ميسيدان لاعب الطائي بمرمى الرائد، والذي بفضله قاد فريقه لتحقيق "ريمونتادا " تاريخية بعدما قلب تأخره بثلاثية إلى فوز بنتيجة (4-3) حيث سجله من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (90+10) .
يشار إلى أن التصويت سيتسمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسمياً عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.