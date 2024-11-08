بثلاثية الاتفاق.. جماهير الهلال تردد: "صدارة بس"

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها "ميتروفيتش" في الدقيقة الـ45+2 قبل أن يضيف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة الـ81.
ونجح اللاعب فيتينيو في تقليص النتيجة بهدف للاتفاق في الدقيقة الـ90+4 من ركلة جزاء قبل أن يختتم الأهداف اللاعب محمد القحطاني للهلال بالهدف الثالث في الدقيقة الـ90+6.
يُذكر أن المباراة شهدت حالة طرد بالبطاقة الحمراء للاعب الاتفاق عبدالله رديف قبل نهاية اللقاء في الدقيقة الـ90+9.
وبتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده من النقاط عند النقطة الـ28 في حين توقف رصيد الاتفاق عن النقطة الـ11.