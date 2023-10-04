جماهير الهلال تشكر "محمد مظاهري" حارس مرمى "نساجي" على موقفه الرائع مع "سلمان الفرج"

وكان "سلمان الفرج" قد تلقّى بطاقة حمراء بعد اشتباك بين لاعبي فريقه والفريق الإيراني، ضمن أحداث مباراة الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا، ليجد صعوبة في مغادرة الملعب بعد مهاجمة الجماهير الإيرانية له.