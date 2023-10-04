جماهير الهلال تشكر "محمد مظاهري" حارس مرمى "نساجي" على موقفه الرائع مع "سلمان الفرج"

قام عدد كبير من جماهير الهلال بالدخول على حساب "محمد مظاهري" حارس مرمى "نساجي" الإيرانى؛ لشكره على موقفه الرائع مع "سلمان الفرج" لاعب الفريق.
وكان "سلمان الفرج" قد تلقّى بطاقة حمراء بعد اشتباك بين لاعبي فريقه والفريق الإيراني، ضمن أحداث مباراة الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا، ليجد صعوبة في مغادرة الملعب بعد مهاجمة الجماهير الإيرانية له.
وقام بعدها حارس المرمى محمد مظاهري بحماية اللاعب ومحاولة تأمين خروجه من الملعب، وتهدئة الجماهير الإيرانية ومطالبتهم بعدم إلحاق الأذى بسلمان الفرج، وعدم إلقاء زجاجات المياه على اللاعب وعلى أرضية الملعب.
ودفع هذا الموقفُ الرائع للحارس الإيراني الآلافَ من الجماهير الهلالية إلى الدخول على حسابه على "إنستغرام" والتعليق على البوست الأخير وتقديم الشكر له.