"فهد بن جلوي" يدشّن جولة شعلة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023

وانطلقت مسيرة الشعلة من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، لتتجه منها إلى منطقة مكة المكرمة، وستزور مدينتي جدة والطائف، لتنتقل بعدها إلى منطقة المدينة المنورة، ومنها إلى تبوك ونيوم، ومن ثمّ ستتوجه المسيرة إلى منطقة الحدود الشمالية، ثمّ إلى منطقة الجوف، ومنها إلى منطقة حائل، قبل أن تتوجه إلى منطقة القصيم، وستزور بريدة وعنيزة والخبراء.