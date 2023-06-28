الهلال يقترب من الإيطالي ماركو فيراتي

وأضافت أن فيراتي الذي يمتد عقده مع سان جيرمان حتى العام 2026، مطلوب منذ عدة أسابيع في الهلال، وقد قدم له الأخير عرضًا يتضمن حصول الدولي الإيطالي على راتب قدره 50 مليون يورو في الموسم الواحد.