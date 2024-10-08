3 فرق زوجية تتأهّل إلى نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض

وتضمّ نهائياتُ رابطة المحترفات للتنس 2024 أفضلَ 8 لاعبات فرديات، وأفضل 8 فرق زوجية في التصفيات المقامة برعاية صندوق الاستثمارات العامة، مع تأهل اللاعبات أو الفرق الزوجية الفائزة بإحدى بطولات الجراند سلام إذا كانت بين المركزين 8 و20. كما ضمنت كلٌّ من "إيغا شفيونتيك، وأرينا سابالينكا"، المصنفتين الأولى والثانية عالميًّا بحسب تصنيفات رابطة المحترفات للتنس؛ مقعدَيْهما بالفعل في النهائيات التي تستضيفها العاصمة السعودية، مع مزيد من الأسماء التي سيتم الكشف عنها قريبًا. وتشهد هذه البطولةُ تنافسَ نخبة لاعبات التنس في العالم ضمن نظام دوري؛ حيث ستتوج بطلة الفردي بكأس بيلي جين كينج، في حين ستحصل بطلات الزوجي على كأس مارتينا نافراتيلوفا.