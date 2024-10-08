3 فرق زوجية تتأهّل إلى نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض

أعلنت رابطةُ محترفات التنس، اليوم الثلاثاء، عن تأهُّل الفرق الزوجية المكوّنة من الإيطاليتين: "سارة إيراني، وياسمين باوليني"، والكندية "غابرييلا دابروفسكي"، والنيوزلندية "إيرين روتليف"، والتشيكية "كاترينا سينياكوفا"، والأمريكية "تايلور تاونسيند"، إلى نهائيات الرابطة المُقامة في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر في جامعة الملك سعود بالرياض.
وتُعدُّ هذه الفرق هي الثالثة والرابعة والخامسة التي تحجز مقاعدها في النهائيات، بعد تأكيد تأهل اللاعبة اللاتفية "يلينا أوستابينكو"، والأوكرانية "ليودميلا كيتشينوك"، والتايوانية "هسيه سوي-وي"، والبلجيكية "إليز ميرتنز" في سبتمبر الماضي. وحتى الآن تمّ تحديد أكثر من نصف الفرق المشاركة في نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض. ومع بقاء ثلاثة مقاعد شاغرة تشتدّ المنافسة بين اللاعبات المتبقيات للتأهُّل إلى هذه البطولة التي تُعتبر من أبرز الأحداث في عالم التنس النسائي حول العالم.
وتُمثل نهائياتُ رابطة محترفات التنس في الرياض ركيزةً أساسية في استراتيجيات الاتحاد السعودي للتنس، الهادفة إلى تعزيز النموّ والمشاركة في لعبة التنس على مستوى المملكة. كما تُعدُّ هذه البطولة الفعالية الرياضية الأحدث التي تضاف إلى قائمة المملكة من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية.
وتتماشى هذه البطولة مع أهداف رابطة محترفات التنس في تعزيز انتشار اللعبة على مستوى العالم وإلهام الجيل الجديد من الفتيات لممارستها. كما تنسجم هذه الجهود مع طموح الاتحاد السعودي للتنس لإلهام مليون شخص لممارسة التنس بحلول عام 2030.
وتضمّ نهائياتُ رابطة المحترفات للتنس 2024 أفضلَ 8 لاعبات فرديات، وأفضل 8 فرق زوجية في التصفيات المقامة برعاية صندوق الاستثمارات العامة، مع تأهل اللاعبات أو الفرق الزوجية الفائزة بإحدى بطولات الجراند سلام إذا كانت بين المركزين 8 و20. كما ضمنت كلٌّ من "إيغا شفيونتيك، وأرينا سابالينكا"، المصنفتين الأولى والثانية عالميًّا بحسب تصنيفات رابطة المحترفات للتنس؛ مقعدَيْهما بالفعل في النهائيات التي تستضيفها العاصمة السعودية، مع مزيد من الأسماء التي سيتم الكشف عنها قريبًا. وتشهد هذه البطولةُ تنافسَ نخبة لاعبات التنس في العالم ضمن نظام دوري؛ حيث ستتوج بطلة الفردي بكأس بيلي جين كينج، في حين ستحصل بطلات الزوجي على كأس مارتينا نافراتيلوفا.