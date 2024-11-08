العُلا تحتضن كأسي اللجنة الأولمبية والبارالمبية والشباب والناشئين للقدرة والتحمل

ويأتي السباق بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية على ميادين قرية الفرسان الدولية، وحددت اللجنة المنظمة اليوم الجمعة موعدًا للفحص البيطري على الخيول المشاركة فيما ستكون انطلاقة السباق صباح السبت.