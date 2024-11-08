العُلا تحتضن كأسي اللجنة الأولمبية والبارالمبية والشباب والناشئين للقدرة والتحمل

تستضيف محافظة العُلا غدًا كأسي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والشباب والناشئين للقدرة والتحمل بمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة من 12 دولة حول العالم.
ويأتي السباق بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية على ميادين قرية الفرسان الدولية، وحددت اللجنة المنظمة اليوم الجمعة موعدًا للفحص البيطري على الخيول المشاركة فيما ستكون انطلاقة السباق صباح السبت.
ويقام السباقان الرئيسيان على مسافة 100 كم، فيما يرافقها عدد من السباقات المصاحبة سباق دولي نجمتين على مسافة 120 كم وسباق دولي نجمتين 120 كم مخصص لفئة الشباب والناشئين وسباقان تأهيليان محليان مسافة 40 و80 كم.
يُذكر أنه رصد للسباق جوائز تقدر بمليوني ريال بواقع مليون ريال لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ومليون ريال لكأس الشباب والناشئين.