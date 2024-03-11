هدف لاعب الاتحاد "طلال حاجي".. الأجمل في الجولة 23 من دوري روشن

فاز هدف لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم طلال حاجي ، الذي سجله في شباك فريق الأخدود، بلقب الهدف الأجمل في الـجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.
ونال هدف اللاعب الشاب، الأغلبية المطلقة من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة 23 ، من منافسات دوري روشن السعودي.
ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس " ، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف صاحب الـ16 عاماً ، والذي يعد أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري المحترفين السعودي ، في مباراة فريقه أمام الأخدود، على اختيار الجماهير كأفضل هدف في الجولة.
وبلغت نسبة المصوتين لصالح هدف طلال حاجي على نسبة 60،9%، من مجموع المصوتين والبالغ عددهم (57،911صوتاً) مقابل 20،7% لهدف النجم المغربي محمد فوزير لاعب الرائد في مرمى النصر ، و18.4 % لهدف نجم الأخدود الإسباني " أليكس كولادو" في مرمى الاتحاد .