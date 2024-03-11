هدف لاعب الاتحاد "طلال حاجي".. الأجمل في الجولة 23 من دوري روشن

ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس " ، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف صاحب الـ16 عاماً ، والذي يعد أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري المحترفين السعودي ، في مباراة فريقه أمام الأخدود، على اختيار الجماهير كأفضل هدف في الجولة.