"أتانقانا" بعد خسارة الأهلي: الفوز كان قريبًا وسنعود أقوى.. وسعيد بأول أهدافي في الدوري

أعرب فالنتين أتانقانا، لاعب النادي الأهلي، عن خيبة أمله عقب الخسارة أمام الفتح، مؤكدًا أن فريقه دخل المباراة بعزيمة كبيرة لتحقيق الفوز، وأن الانتصار كان قريبًا وفي متناول اليد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة العودة بشكل أقوى في المواجهات المقبلة.
وخسر الأهلي أمام مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وعلى الصعيد الشخصي، عبّر أتانقانا عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي، معتبرًا ذلك دافعًا إضافيًا لتقديم الأفضل فيما تبقى من الموسم.
وبشأن قلة التسجيل في مباريات الدوري مقارنة بدوري أبطال آسيا للنخبة، أوضح أتانقانا أن الفريق يعمل على تكثيف التدريبات لتحسين الفعالية الهجومية، مشيرًا إلى أن الفرص تتاح أحيانًا، لكن عدم استغلالها بالشكل الأمثل قد يحرم الفريق من تحقيق الفوز.