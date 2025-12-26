"أتانقانا" بعد خسارة الأهلي: الفوز كان قريبًا وسنعود أقوى.. وسعيد بأول أهدافي في الدوري

أعرب فالنتين أتانقانا، لاعب النادي الأهلي، عن خيبة أمله عقب الخسارة أمام الفتح، مؤكدًا أن فريقه دخل المباراة بعزيمة كبيرة لتحقيق الفوز، وأن الانتصار كان قريبًا وفي متناول اليد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة العودة بشكل أقوى في المواجهات المقبلة.