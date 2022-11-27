مدرب المكسيك يتحدث عن المواجهة المرتقبة مع السعودية: سنحاول

وأوضح: "لقد ارتكبنا خطأ صغيراً جداً وسجل (ليونيل) ميسي. بعد ذلك تلقينا هدفًا ثانياً قاسياً. ميسي يحتاج فقط خمس دقائق ليؤذيك، حتى 30 ثانية. حظي ميسي بمساحة عندما هز الشباك، لأننا ارتكبنا خطأ. لا أعتقد أنه حصل على مساحات كبيرة أثناء المباراة. نحن نعيش من أجل هذه المشاركة مدة عام ونصف العام، وأنا أعرف كيف يشعر الناس".