كأس الملك.. برباعية الفيصلي.. التعاون يعبر إلى دور الـ16

تأهل فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، للموسم 2025-2026، على حساب نظيره الفيصلي، بنتيجة 4/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بقيادة الحكم عبدالصمد بكري.
الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدفين دون مقابل، حيث استطاع سلطان مندش من زيارة شباك الفيصلي في الدقيقة الرابعة، من خلال قذيفة قوية.
ومرر "مندش" كرة من منتصف الملعب لزميله موسى بارو، والأخير تلاعب بالدفاع والحارس قبل أن يسدد داخل المرمى الفيصلاوي كهدف ثانٍ في (د21).
وفي الشوط الثاني، ومن تمريرة من منتصف الملعب من "بارو" إلى نجم المباراة سلطان مندش، أضاف الهدف الثالث لفريق التعاون والثاني له في (د68).
وفي (د88) أطلق "بارو" رصاصة الرحمة بهدف رابع للتعاون وثانٍ له، بعد فاصل من المراوغة داخل الصندوق الفيصلاوي، حيث تجاوز المدافع والحارس معًا.