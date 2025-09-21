كأس الملك.. برباعية الفيصلي.. التعاون يعبر إلى دور الـ16

تأهل فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، للموسم 2025-2026، على حساب نظيره الفيصلي، بنتيجة 4/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بقيادة الحكم عبدالصمد بكري.