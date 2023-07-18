النصر يقترب من ضم مدافع مانشستر يونايتد "أليكس تيليس"

يذكر أن المدافع البرازيلي صاحب الـ30 عامًا، كان معارًا لإشبيلية الموسم الماضي، ومثل أندية غلطة سراي وإنتر ميلان وبورتو، كما مثل تيليس منتخب البرازيل في 12 مباراة دولية.