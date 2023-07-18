النصر يقترب من ضم مدافع مانشستر يونايتد "أليكس تيليس"

يقترب نادي النصر من التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس، ظهير أيسر مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كشفت تقارير إعلامية أن البرازيلي أليكس تيليس مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من ارتداء قميص نادي النصر السعودي.
وبحسب فابريزيو رومانو، وهو صحافي متخصص في سوق الانتقالات: فإن النصر توصل بالفعل لاتفاق مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع أليكس تيليس.
وأشار إلى أن هناك اتفاقًا شفهيًّا بين الناديين، في انتظار استكمال الوثائق والتحقق من تفاصيل العقود.
وأفاد رومانو بأن تيليس لن ينضم إلى النصر في صفقة حرة، بل سيحصل مانشستر يونايتد على رسم انتقال.
وتابع: أن النصر يريد أن ينجز صفقتي: تيليس، والعاجي سيكو فوفانا من لانس الفرنسي "في الأيام المقبلة".
يذكر أن المدافع البرازيلي صاحب الـ30 عامًا، كان معارًا لإشبيلية الموسم الماضي، ومثل أندية غلطة سراي وإنتر ميلان وبورتو، كما مثل تيليس منتخب البرازيل في 12 مباراة دولية.
يشار إلى أن تعاقدت النصر خلال سوق الانتقالات الجاري، اقتصرت إلى الآن على ضم لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، في وقت سابق من الشهر الجاري.
كما اقترب نادي النصر من الحصول على خدمات الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب نادي لانس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.