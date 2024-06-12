مهاجم روما الإيطالي يرفض عرضًا ضخمًا من نادي النصر

اتخذ الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي، قراره من العرض الضخم المقدم له من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام الماضية.
وقال موقع "روما بريس" وفقًا لـ"Tuttosport": إن باولو ديبالا رفض عرضًا غنيًا من نادي النصر، يقدر بنحو 20 مليون يورو سنويًا، بعقد يمتد لثلاث سنوات.
وأضاف أن نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، تواصل مع وكلاء "ديبالا"؛ لبحث إمكانية ضمه الموسم المقبل.
وأوضح الموقع أن اللاعب الأرجنتيني غير مهتم بالرحيل عن الدوريات الأوروبية؛ إذ يرغب في البقاء بالعاصمة الإيطالية.
ويرتبط باولو ديبالا بعقد مع روما حتى 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 20 مليون يورو.