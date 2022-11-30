كأس العالم قطر 2022.. الأخضر السعودي يودّع المونديال بعد الخسارة أمام المكسيك

ودّع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بطولة كأس العالم المقامة حالياً قي قطر بعدما تلقى هزيمة أمام المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف.
انتهت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لوسيل ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم قطر 2022 بفوز المكسيك بهدفين لهدف.
شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي وسط تألق من الحارس محمد العويس الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة.
شهدت الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني انهياراً لخط دفاع الأخضر حيث تلقت شباكه هدفين قي خمس دقائق.
أهداف المباراة جاءت بأقدام هنري مارتن في الدقيقة 47 قبل أن يضيف اللاعب تشافيز الهدف الثاني في الدقيقة 52 فيما سجل للأخضر سالم الدوسري قي الدقيقة 96.
بتلك النتيجة تتأهل الأرجنتين وبولندا للدور التالي فيما خرجت السعودية والمكسيك.