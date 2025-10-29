حصاد دور الـ16 من كأس الملك: الاتحاد يُطيح بالنصر.. والمفاجآت تغيب عن المشهد

تقدم الاتحاد مبكرًا عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة (15)، قبل أن يدرك أنجيلو التعادل للنصر عند الدقيقة (30) بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+2) منح حسام عوار التقدم مجددًا للاتحاد، لينتهي اللقاء بتأهل العميد إلى ربع النهائي.