حصاد دور الـ16 من كأس الملك: الاتحاد يُطيح بالنصر.. والمفاجآت تغيب عن المشهد

أكمل فريق الاتحاد حامل اللقب عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025–2026، بعدما نجح في تخطي عقبة النصر بالفوز عليه (2-1) على ملعب الأول بارك مساء الثلاثاء في ختام منافسات دور الـ16 من المسابقة.
تقدم الاتحاد مبكرًا عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة (15)، قبل أن يدرك أنجيلو التعادل للنصر عند الدقيقة (30) بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+2) منح حسام عوار التقدم مجددًا للاتحاد، لينتهي اللقاء بتأهل العميد إلى ربع النهائي.
وتمكّنت أندية الاتحاد، الهلال، الأهلي، الشباب، الخليج، الفتح، الخلود، والقادسية من حجز مقاعدها في دور الثمانية من أغلى البطولات السعودية.
وشهدت مباريات دور الـ16 تسجيل 17 هدفًا في ثماني مباريات، بمتوسط 2.1 هدف في المباراة الواحدة، فيما كان لقاء القادسية والحزم الأكثر غزارة بالأهداف بعدما انتهى (3-1) لصالح القادسية.
وتأهل الهلال إلى ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مضيفه الأخدود (1-0) بهدف سجله ماركوس ليوناردو من ركلة جزاء في الدقيقة (45+3). كما بلغ الأهلي الدور ذاته بفوزٍ عريض على الباطن (3-0)؛ تناوب على تسجيل الأهداف تركي الجلفان (بالخطأ في مرماه)، وفراس البريكان، وإيفان توني.
وفي المقابل، تجاوز القادسية ضيفه الحزم (3-1) بعد أن افتتح الأخير التسجيل عبر فهد الحبشي، قبل أن يرد القادسية بثلاثية سجلها ماتيو ريتيغي وجوليان كينونيس (هدفان من ركلات جزاء).
كما تأهل الفتح بفوزه على الرياض (2-0)، وبلغ الخليج الدور ذاته بعد تغلبه على التعاون بركلات الترجيح (5-3) عقب التعادل (1-1).
وأنهى الشباب مغامرة الزلفي (درجة الأولى) بفوزه عليه بهدف نظيف سجله يانيك كاراسكو من ركلة جزاء في الدقيقة (35)، فيما خطف الخلود بطاقة التأهل على حساب النجمة بالفوز (1-0) في الشوط الإضافي الأول عبر راميرو إنريكي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
ومن المقرر أن تُقام قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025–2026 اليوم الأربعاء.