ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب هنأه خلاله بالإنجاز التاريخي للمنتخب في بطولة كأس العالم في قطر

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لجلالة ملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر، مؤكداً سموه أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع، وأعرب سموه - حفظه الله - عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي.