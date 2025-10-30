دوري روشن للمحترفين: نيوم يعبر الخلود في مباراة دراماتيكية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم فوزًا على نظيره الخلود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتهت بانتصار نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.