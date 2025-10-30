دوري روشن للمحترفين: نيوم يعبر الخلود في مباراة دراماتيكية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم فوزًا على نظيره الخلود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتهت بانتصار نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
افتتح كيفن بدورام التسجيل للخلود في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك سعيد بن رحمة التعادل لنيوم في الدقيقة الثامنة.
وأضاف اللاعب وليام إيكونج الهدف الثاني لنيوم بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 32، ليعود سعيد بن رحمة مجددًا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66، فيما قلص راميرو إنريكي الفارق للخلود بالهدف الثاني في الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 13 نقطة، فيما توقف رصيد الخلود عند 9 نقاط.