بعدما تغلب 2-0 على إيران .. منتخب تونس جاهز لمونديال قطر 2022

حقق منتخب تونس الأول لكرة القدم ، فوزًا معنويًا، قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما تغلب 2-0 على إيران، الأربعاء.
وجاءت المباراة ضمن إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وسجل المنتخب التونسي هدفيه في الشوط الثاني، حيث افتتح نعيم السليتي التسجيل عند الدقيقة «67» من ركلة جزاء، وأضاف زميله علي العابدي الهدف الثاني «69».
وأوقعت القرعة منتخب تونس، الذي يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات فرنسا، أستراليا والدنمارك.
في المقابل، يلعب المنتخب الإيراني، الذي يخوض المونديال للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي أيضًا، في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات إنجلترا، ويلز، والولايات المتحدة الأمريكية.