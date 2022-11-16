بعدما تغلب 2-0 على إيران .. منتخب تونس جاهز لمونديال قطر 2022

في المقابل، يلعب المنتخب الإيراني، الذي يخوض المونديال للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي أيضًا، في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات إنجلترا، ويلز، والولايات المتحدة الأمريكية.