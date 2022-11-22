المعلق الرياضي "الشهير العماني" خليل البلوشي للاعبي الأخضر:" ما أقول غير الله يعزكم رفعتوا راسنا.. أقسم بالله فخر"

وكان "البلوشي" قد قام بالتعليق والوصف على مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، حيث سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفَي السعودية في الدقيقتين 48 و53، بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.