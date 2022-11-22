المعلق الرياضي "الشهير العماني" خليل البلوشي للاعبي الأخضر:" ما أقول غير الله يعزكم رفعتوا راسنا.. أقسم بالله فخر"

قدّم المعلق الرياضي "الشهير" لقنوات الكأس، العماني خليل البلوشي، التهنئة لكل سعودي ولكل عربي، عقب الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على نظيره الأرجنتيني 2/ 1 في نهائيات كأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء، لحساب المجموعة الثالثة "الجولة الأولى"، وذلك على أرض ملعب لوسيل المونديالي.
وقال "البلوشي" مغرداً من خلال حسابه في "تويتر": "والله لأول مرة لا أجد ما أصف به شعوري، وتغيب عني الكلمات، أحس كل اللي بخاطري قلته في المباراة ما أقول غير الله يعزكم مثل ما عزيتونا ورفعتوا راسنا ألف مبروك.. فخر.. أقسم بالله فخر".
وكان "البلوشي" قد قام بالتعليق والوصف على مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، حيث سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفَي السعودية في الدقيقتين 48 و53، بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.