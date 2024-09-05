شاهد.. تفاصيل العلم السعودي وهدايا المنتخب الإندونيسي من "ورث"

ويأتي العلم هذه المرة بحلة مختلفة من تنفيذ طلاب المعهد الملكي للفنون التقليدية "ورث" حيث يكسوه اللون الأخضر الذي يرمز للعلم الوطني السعودي، ويزينه شريط من السدو مصنوع يدويًا بنقوش سعودية أصلية، استلهامًا من قيمة السدو الفنية وما يمثله من تجسيد للثقافة السعودية الأصيلة التي تعبر عن تكيف المجتمع السعودي وأصالته وعمق تكيفه مع ظروفه وبيئته المحيطة به.