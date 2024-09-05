شاهد.. تفاصيل العلم السعودي وهدايا المنتخب الإندونيسي من "ورث"

تحضر الفنون التقليدية السعودية ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2026، ممثلة بالمعهد الملكي للفنون "ورث"، عبر أعمال فنية تتميز بالتفرد والابتكار على مستوى الفكرة والتنفيذ، لتؤكد فنوننا التقليدية أهميتها وفعاليتها للحضور في مختلف المناسبات والفعاليّات الرياضية والاقتصادية والترفيهية في سبيل الوعي بالورث الفني التقليدي السعودي الغني محليًا وعالميًا.
ويقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، علم تبادل الشعارات الخاص بالمنتخب الوطني السعودي، والذي جرت العادة على تقديمه من كلا المنتخبين لتوثيق لذكرى اللقاءات بين المنتخبات والأندية.
ويأتي العلم هذه المرة بحلة مختلفة من تنفيذ طلاب المعهد الملكي للفنون التقليدية "ورث" حيث يكسوه اللون الأخضر الذي يرمز للعلم الوطني السعودي، ويزينه شريط من السدو مصنوع يدويًا بنقوش سعودية أصلية، استلهامًا من قيمة السدو الفنية وما يمثله من تجسيد للثقافة السعودية الأصيلة التي تعبر عن تكيف المجتمع السعودي وأصالته وعمق تكيفه مع ظروفه وبيئته المحيطة به.
وكذلك يقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم هدية سعودية فاخرة بالتعاون مع طلاب وحرفيي "ورث" للمنتخبات الخمسة الدولية المشاركة في التصفيات إلى جانب المنتخب السعودي.
وتتكون الهدية من عدة قطع فخارية مصنوعة يدويًا باستخدام الطين السعودي الذي تعكس ألوانه طبيعة البيئة السعودية ومكوناتها لتتزين القطع الفخارية بنقوش البيذانة المرسومة يدويًا، والتي تعد رمزًا للضيافة والترحيب.
ويجمع هذه القطع الفخارية، صندوق خشبي محفور بنقوش سعودية تقليدية حول شعار المنتخب لتعكس القطع حكاية الأصالة السعودية المتنوعة وإبراز الأصالة التي يتميز بها بأسلوب مبتكر عصري وفاخر, حيث يعد تعاون "ورث" مع المنتخب السعودي فرصة لتمثيل الثقافة السعودية العريقة وبوابة لمد جسور التواصل الفني والثقافي والإنساني بين البلدان.