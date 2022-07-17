الجواد "ريبال عذبه" يحقق انتصاره الرابع في إنجلترا

الجواد "ريبال عذبه" لم يُهزَم منذ أول مشاركة في آخر تقارير منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة الصادر حتى تاريخ اليوم، لذا باتت عذبه للسباقات تتصدر قائمة أفضل مالك للخيل العربية بالمملكة المتحدة، كما تصدرت قائمة الجياد الأعلى تصنيفاً الفرس "بيان عذبه"، وحلت ثانياً الفرس "إكليل عذبه"، وهما من إنتاج عذبه للسباقات والعائدة له، وحل مدرب عذبه للسباقات "فيليب كولينجتون" في صدارة قائمة أفضل مدرب للخيل العربية بالمملكة المتحدة.