توقفت سلسلة الانتصارات.. "خالد الشنيف": غاب "نيفيز ومالكوم" فانكشف الهلال

وجَّه الإعلامي خالد الشنيف؛ رسالة مُثيرة للهلال بعد هزيمته، أمس السبت، أمام الخليج، في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وخسر الهلال، مساء أمس السبت، أمام الخليج -لأول مرة- منذ بداية الموسم بنتيجة (2 / 3)، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي؛ ليوقف بذلك سلسلة انتصارات الفريق.
وقال "الشنيف" عبر برنامج "دورينا غير": "أقول للهلاليين منذ عام ونصف لا تخسرون في الدوري، وهذه حال كرة القدم، يوم تفوز ويوم تخسر، جرّبوا طعم الخسارة".
وأضاف الشنيف: "غاب لاعبان فانكشف الهلال، غاب مالكوم؛ وروبن نيفيز؛ فأصبح الهلال بلا شكل هجومي، ولا تماسك دفاعي".
وتابع: "غاب اللاعبان فأصبح الهلال فريقاً عادياً، وأعطى دونيس درساً خاصاً لخورخي جيسوس مدرب الهلال".
يُذكر أن نيفيز؛ خضع لعملية جراحية في الركبة بعد الإصابة التي تعرَّض لها في مباراة العين الإماراتي، ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، كما غاب مالكوم؛ عن مواجهة الخليج لأسباب عائلية.
ويحتل الهلال حالياً صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.