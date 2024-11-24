توقفت سلسلة الانتصارات.. "خالد الشنيف": غاب "نيفيز ومالكوم" فانكشف الهلال

يُذكر أن نيفيز؛ خضع لعملية جراحية في الركبة بعد الإصابة التي تعرَّض لها في مباراة العين الإماراتي، ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، كما غاب مالكوم؛ عن مواجهة الخليج لأسباب عائلية.