سيوفر الفريق خيولاً للمشاركة.. الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع فريق البولو الأرجنتيني "لا دولفينا"

كما تنعكس الشراكة إيجابًا على الرياضات التراثية إلى جانب رياضات الفروسية في العلا، حيث تعزز التقاليد والإرث الثقافي المرتبط بالخيول في المملكة، وتتيح توسيع مجال السياحة إلى أسواق جديدة من جمهور عالمي شغوف بهذه الرياضة، فيما تسهم في إيجاد مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية والتفاعل الاجتماعي بما يعزز المشاركة الفعالة في تحقيق التطوير الشامل للعلا.