اليوم العالمي للرياضة الجامعية.. نشر القيم وتعزيز الرياضة الجامعية لدى الشباب

وتحرص المملكة، ممثلةً في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، على بناء نموذج وطني للرياضة الجامعية، بصفتها وسيلة مهمة من وسائل بناء الأجيال الشابة وتنمية القدرات وإعداد الطلاب ليكونوا طاقة فاعلة في المجتمع، وتحفيز الجامعات والكليات والهيئات التعليمية للمشاركة بشكل سنوي ودوري في الأنشطة والبطولات الرياضية، تعزيزًا لدور النشاط الرياضي في النواحي البدنية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية التي تُعد أهدافًا للنشاط البدني بمختلف ألوانه وأشكاله.