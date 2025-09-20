اليوم العالمي للرياضة الجامعية.. نشر القيم وتعزيز الرياضة الجامعية لدى الشباب

يُعد اليوم العالمي للرياضة الجامعية، الذي يصادف الـ 20 من شهر سبتمبر من كل عام وأعلنته رسميًا منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو)، وسيلةً لنشر القيم الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز الرياضة الجامعية لدى الشباب، ويُحتفى به منذ عام 2016؛ لإبراز الدور الذي تؤديه الجامعات عبر فتح أبوابها لممارسة الرياضة والتشجيع على ممارسة التمارين الرياضية للجميع.
ويُثري هذا اليوم رفع نسبة ممارسي الرياضة بمختلف أنواعها، إذ تكمن أهمية الرياضة الجامعية في مساعدة الشباب على تفريغ طاقاتهم واستغلال أوقات فراغهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم، فينشأ جيل قوي واعٍ قادر على إدارة وقته وحياته؛ مما يعد فرصةً لتبادل المعرفة حول القضايا الرئيسة المتعلقة بتطوير الرياضة وحركة الرياضة الجامعية في أنحاء العالم كافة، وتحسين الوعي بأهمية الرياضة في المؤسسات التعليمية.
وتحرص المملكة، ممثلةً في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، على بناء نموذج وطني للرياضة الجامعية، بصفتها وسيلة مهمة من وسائل بناء الأجيال الشابة وتنمية القدرات وإعداد الطلاب ليكونوا طاقة فاعلة في المجتمع، وتحفيز الجامعات والكليات والهيئات التعليمية للمشاركة بشكل سنوي ودوري في الأنشطة والبطولات الرياضية، تعزيزًا لدور النشاط الرياضي في النواحي البدنية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية التي تُعد أهدافًا للنشاط البدني بمختلف ألوانه وأشكاله.
ومن المؤكد أن الرياضة الجامعية تُسهم، من خلال الأنشطة غير الصفية، في تحقيق الأهداف الأكاديمية للجامعات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الأنشطة والمسابقات الرياضية الجامعية بين الطلاب، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، واستثمارها في قدرات الشباب.