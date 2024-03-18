مع ختام الجولة 26 من "دوري يلو".. القادسية يتربع على القمة .. والعروبة وصيفًا

ويوم السبت كسب فريق الصفا على ملعبه ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي اللقاء الثاني انتصر هجر بالنتيجة ذاتها على ضيفه الجندل في مباراة جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في حين تعادل أحد وضيفه العين في المدينة المنورة سلبيًا في اللقاء الأخير لليوم الثاني من الجولة.