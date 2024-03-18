مع ختام الجولة 26 من "دوري يلو".. القادسية يتربع على القمة .. والعروبة وصيفًا

اختتمت منافسات الجولة الـ 26 من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم "دوري يلو", والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام الجمعة والسبت والأحد بلعب 9 مواجهات انتصر خلالها 6 فرق وحضر التعادل في ثلاث مواجهات.
وفي اليوم الأول كسب فريق الخلود على ملعب نادي الحزم ضيفه القيصومة بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما انتصر العروبة على مستضيفه القادسية بالنتيجة ذاتها، وفي المواجهة الأخيرة كسب الباطن مستضيفه البكيرية بهدفين مقابل هدف.
ويوم السبت كسب فريق الصفا على ملعبه ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي اللقاء الثاني انتصر هجر بالنتيجة ذاتها على ضيفه الجندل في مباراة جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في حين تعادل أحد وضيفه العين في المدينة المنورة سلبيًا في اللقاء الأخير لليوم الثاني من الجولة.
وخلال مباريات اليوم الأخير الأحد لحساب الجولة الـ 26 حسم التعادل مواجهة الترجي وضيفه الجبلين بهدفين لكل منهما في المباراة التي لعبت على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف، وفي المواجهة الثانية كرر العدالة وضيفه العربي النتيجة ذاتها، وفي اللقاء الأخير كسب جدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضيفه النجمة بهدفين مقابل هدف.
وما زال القادسية في الصدارة برصيد 56 نقطة، يليه العروبة في المركز الثاني "50 نقطة".