أمير الباحة يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2026

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وأكد سموه أن هذا الإنجاز التاريخي يمثل ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، ويعكس التطور المتسارع الذي تشهده منظومة الرياضة في مختلف مجالاتها، بفضل الرؤية الطموحة والتخطيط الاستراتيجي الذي يقوده سمو ولي العهد.
وأضاف الأمير حسام بن سعود أن أبناء الوطن يثبتون في كل مناسبة قدرتهم على تحقيق المنجزات ورفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن التأهل للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية يؤكد مكانة "الأخضر" بين المنتخبات العالمية.
وقدم سمو أمير منطقة الباحة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي المنتخب، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، متمنيًا للجميع التوفيق في الاستحقاقات المقبلة وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم الوطن.