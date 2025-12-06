تحضيرًا لقمة المغرب.. الأخضر يستأنف تدريباته بعد الفوز على جزر القمر

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025™.
واكتفى لاعبو الأخضر بحصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، فيما منح مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز اللاعبين في الفترة المسائية راحة عن التدريبات مع فترة حرة، على أن يكون التجمّع مجددًا مساء اليوم في المعسكر.
ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة من مساء يوم غدٍ الأحد، على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.