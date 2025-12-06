تحضيرًا لقمة المغرب.. الأخضر يستأنف تدريباته بعد الفوز على جزر القمر

واكتفى لاعبو الأخضر بحصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، فيما منح مساعد المدير الفني فرانسوا رودريغيز اللاعبين في الفترة المسائية راحة عن التدريبات مع فترة حرة، على أن يكون التجمّع مجددًا مساء اليوم في المعسكر.