وفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية يتفقد منشآت "عربية السيدات 2024"

تفقد عبدالعزيز العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية والوطنية العربية برفقة الشيخة حياة آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الاتحاد، عددًا من المنشآت التي ستقام عليها منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024، المقرر إقامتها في إمارة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من 02-12 فبراير المقبل بمشاركة 64 فريقًا رياضيًا و560 لاعبة من 15 دولة عربية يتنافسون لنيل ألقاب 8 ألعاب رئيسية.