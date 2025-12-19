أعلان مواعيد مباريات الجولات من 13 إلى 22 من دوري روشن لموسم 2025-2026

أصدرت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولات من الثالثة عشرة حتى الثانية والعشرين ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.
وأوضحت الرابطة أن إعداد الجدول جاء بعد دراسة شاملة لعدد من العوامل التي تضمن سلامة التنظيم وتقديم تجربة جماهيرية مميزة، شملت جاهزية الملاعب واستكمال أعمال الصيانة، إلى جانب مراعاة مشاركات الأندية السعودية في البطولات المختلفة.
وفي هذا الإطار، أشارت الرابطة إلى أن مباراة الاتحاد والتعاون ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ستقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة بدلًا من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، نظرًا لارتباط الأخير باستضافة بطولة السوبر الإسباني.
كما أوضحت الرابطة أن مباراة الرياض والفيحاء في الجولة الرابعة عشرة، بالإضافة إلى مباراة الشباب ونيوم ضمن الجولة الخامس عشر، ستقام على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، وذلك نظرًا لاستخدام عدد من الملاعب في استضافة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وأكدت الرابطة أن هذا الجدول يأتي امتدادًا لجهودها في تحقيق التوازن بين متطلبات الأندية والمنتخبات والجهات المنظمة، وتقديم أفضل بيئة ممكنة من حيث التنظيم، وعدالة المنافسة، وتجربة الحضور الجماهيري.
وتجدد رابطة الدوري السعودي للمحترفين التزامها بالتعاون المستمر مع الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع الشركاء لضمان نجاح الموسم ورفع مستوى الجاهزية والتميز في دوري روشن السعودي ليبقى ضمن أبرز الدوريات العالمية.