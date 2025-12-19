أعلان مواعيد مباريات الجولات من 13 إلى 22 من دوري روشن لموسم 2025-2026

كما أوضحت الرابطة أن مباراة الرياض والفيحاء في الجولة الرابعة عشرة، بالإضافة إلى مباراة الشباب ونيوم ضمن الجولة الخامس عشر، ستقام على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، وذلك نظرًا لاستخدام عدد من الملاعب في استضافة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.