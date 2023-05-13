نادٍ "برازيلي" يستفسر عن إمكانية التعاقد مع لاعب الاتحاد "هنريكي"

كشف موقع "Infos palestra" البرازيلي عن أن برونو هنريكي، لاعب الاتحاد، لن يجدد عقده مع الفريق، وأن اللاعب البرازيلي سيغادر النادي السعودي الموسم المقبل.
وقال الموقع إن أحد الأندية البرازيلية استفسر من هنريكي عن إمكانية التعاقد معه، وينتظر النادي البرازيلي قرار لاعب الاتحاد الانتقال للدوري البرازيلي.
وينتهي عقد برونو هنريكي مع الاتحاد في سبتمبر المقبل، الذى انضم إليه في 2020 قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي الذي لعب معه لمدة 3 مواسم.
ويحتل الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 65 نقطة.