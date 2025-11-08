"مجرشي" بعد ديربي جدة: كسبنا النتيجة.. وكسبت جمهور الاتحاد!

أشعل نجم الأهلي علي مجرشي أجواء الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بتصريح مثير عقب فوز فريقه على الاتحاد في ديربي جدة، جمع فيه بين الثقة العالية والروح الرياضية، عندما امتدح جماهير الاتحاد ووصفهم بـ«العظيمين»، قبل أن يفجّر المفاجأة بقوله: «نجحت أنهم يكونوا معاي!».
وقال "مجرشي" في حديثه عبر الناقل الرسمي قنوات ثمانية: «الأهم بالنسبة لنا هو الفوز في الديربي والحصول على النقاط الثلاث والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، وأبارك للأهلي، وحظ أوفر لأشقائنا في الاتحاد».
وأضاف "مجرشي" متحدثًا عن تفاعله مع جماهير الاتحاد: «جمهور الاتحاد جمهور عظيم وحماسي، وفي مثل هذه المباريات الكبيرة اللي تكون خارج أرضك، من الذكاء إنك تعرف وتقدر تتعامل مع الجمهور.. واليوم نجحت في استمالة جمهور الاتحاد لصالحي! كانت مباراة داخل المباراة، وما قدروا يخرجوني من أجواء اللقاء».
يُذكر أن الأهلي كان قد حسم ديربي جدة أمام الاتحاد بهدف دون مقابل، ليصل إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.