"مجرشي" بعد ديربي جدة: كسبنا النتيجة.. وكسبت جمهور الاتحاد!

وأضاف "مجرشي" متحدثًا عن تفاعله مع جماهير الاتحاد: «جمهور الاتحاد جمهور عظيم وحماسي، وفي مثل هذه المباريات الكبيرة اللي تكون خارج أرضك، من الذكاء إنك تعرف وتقدر تتعامل مع الجمهور.. واليوم نجحت في استمالة جمهور الاتحاد لصالحي! كانت مباراة داخل المباراة، وما قدروا يخرجوني من أجواء اللقاء».