حسناء تحرز "الذهب" في عالمية البارالمبية .. ووزير الرياضة : "نتطلع لتميزكِ في دورة الألعاب باريس 2024"

من جانب آخر قدم وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التهنئة للرباعة حسناء، من خلال تغريدة له عبر حسابه في "منصة x " قال فيها : "أبارك للرباعة البارالمبية 'حسناء فضل النجم'، تحقيق ذهبيتي الفردي والمجموع، وزن 73 كجم، في بطولة كأس العالم البارالمبية 2024 ، كل التوفيق في المشاركات المقبلة، ونتطلع لتميزكِ في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.