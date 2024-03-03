رياضة

حسناء تحرز "الذهب" في عالمية البارالمبية .. ووزير الرياضة : "نتطلع لتميزكِ في دورة الألعاب باريس 2024"

الرباعة البارالمبية حسناء فضل النجم
الرباعة البارالمبية حسناء فضل النجم

ظفرت الرباعة البارالمبية حسناء فضل النجم بذهبيتي أساطير وزن 73 كجم للفردي والمجموع في بطولة كأس العالم 2024 البارالمبية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة بدبي.

وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

من جانب آخر قدم وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التهنئة للرباعة حسناء، من خلال تغريدة له عبر حسابه في "منصة x " قال فيها : "أبارك للرباعة البارالمبية 'حسناء فضل النجم'، تحقيق ذهبيتي الفردي والمجموع، وزن 73 كجم، في بطولة كأس العالم البارالمبية 2024 ، كل التوفيق في المشاركات المقبلة، ونتطلع لتميزكِ في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

دورة الألعاب الأولمبية
حسناء فضل النجم
بطولة كأس العالم البارالمبية

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