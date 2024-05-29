نادٍ سعودي مهتم بالتعاقد مع "أليكس مكارثي" حارس مرمى "ساوثهامبتون" الإنجليزي

دخل أليكس مكارثي، حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي دائرة اهتمام الأندية السعودية لضمه بالموسم المقبل.
وقال الصحفي "جاك روزر" إن مسؤولي ساوثهامبتون يتحركون بسرعة ليعرضوا على حارس المرمى الإنجليزي عقدًا جديدًا؛ لضمان استمراره معهم في الفترة القادمة.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في صحيفة "ذا صن" بأن مكارثي أيضًا منفتح على فكرة البقاء بالدوري الإنجليزي؛ إذ إنه يحظى باهتمام 4 أندية أخرى في الدوري الممتاز وواحد في السعودية.
ويلعب أليكس مكارثي البالغ من العمر 34 عامًا لصفوف ساوثهامبتون منذ أغسطس 2016، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 500 ألف يورو.
وسبق لحارس المرمى اللعب للعديد من الأندية أبرزها ريدنغ، كامبريدج يونايتد (إعارة)، برينتفورد (إعارة)، ليدز يونايتد (إعارة)، كوينز بارك رينجرز، وكريستال بالاس.