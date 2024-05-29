نادٍ سعودي مهتم بالتعاقد مع "أليكس مكارثي" حارس مرمى "ساوثهامبتون" الإنجليزي

وأفاد الصحفي الذي يعمل في صحيفة "ذا صن" بأن مكارثي أيضًا منفتح على فكرة البقاء بالدوري الإنجليزي؛ إذ إنه يحظى باهتمام 4 أندية أخرى في الدوري الممتاز وواحد في السعودية.