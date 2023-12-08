الشباب والاتفاق مهتمان بالتعاقد مع "أليكسيس سانشيز"

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام ناديين سعوديين بالتعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشره الصحفي التركي "أكرم كونو" في حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فقد أبدى كل من الشباب والاتفاق اهتمامهما بمهاجم إنتر ميلان، التشيلي أليكسيس سانشيز لضمه إلى الدوري السعودي في الفترة القادمة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن السعودية تستهدف التعاقد مع أليكسيس ضمه إلى نجوم دوري روشن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
انتقل أليكسيس سانشيز البالغ من العمر 34 عامًا، إلى انترميلان الإيطالي في أغسطس الماضي، قادماً من أوليمبيك مارسيليا، كما يلعب للمنتخب التشيلي منذ 2006.